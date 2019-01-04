В Бундестаге говорят, что отношения с Россией ухудшатся

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Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином останутся сложными и ухудшатся. Об этом он рассказал в интервью Pfaelzischer Merkur.

"Нас ждет ухудшение", - подчеркнул он.

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В свете предстоящих президентских выборов в Украине в отношениях Германии с РФ мало места для компромисс, считает Визе. "Оглядываясь на прошедший год, можно заключить, что политика России может быть непредсказуема", - объяснил он.

Визе напомнил, что условием для снятия санкций с России станет прогресс на востоке Украины. Постоянного перемирия в регионе по-прежнему нет, режим прекращения огня был нарушен в первый же день нового года.

Говоря о непредсказуемости России, Визе напомнил также об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, ситуацию с договором по РСМД, в которой Москва

развернула спираль вооружений, и инцидент с украинскими кораблями в Керченком проливе.

Напомним, решение Совета Евросоюза от 21 декабря о продлении на полгода экономических санкций против России вступило в силу 29 декабря.