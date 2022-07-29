"В бункере сидит, на бумажке солдатиков двигает" – перехват польской внешней разведки

Служба внешней разведки Польши опубликовала выдержки из перехвата телефонного разговора российского военного, который жалуется, что желающих воевать в Украине становится все меньше, потому что контрактников постоянно обманывают с оплатой, а командование понятия не имеет о реальной ситуации.

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В опубликованной записи оставлены высказывания только одного участника разговора, который сначала рассказывает, что у них в городе "даже на детских мероприятиях палатки ставят от Министерства обороны, чтобы контракты подписывали".

"Дети, что ли, контракты подписывать будут?" – удивляется он.

По его словам, по итогам мероприятия организаторы отчитались, что никто контракт не подписал.

Затем участник разговора говорит, что, по его мнению, курс доллара в России "специально занижают", чтобы меньше платить военным, и что никто не будет подписывать контракт, чтобы "воевать за 52 доллара в сутки".

Он также утверждает, что "все командиры не в нашей реальности находятся".

"Сидит этот в бункере, руками разводит, он же не знает, что тут все сп...но, тут разворовано, там обмундирование про...но, тут мертвые души служат... Он же этого не знает, ему же доложат, что все за...сь. А он сидит там, на бумажке солдатиков двигает, вот и все".

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в связи с публикацией этой записи заявил, что у Кремля все больше проблем с вербовкой личного состава и что Россия ведет войну против Украины только благодаря накалу внутренней пропаганды.

СБУ опубликовала перехват телефонного разговора оккупантов, где они признают, что россияне устроили массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке.

Сергей Бережной

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