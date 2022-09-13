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В Чехии суд оштрафовал депутата за призывы к России сбросить на Украину ядерную бомбу

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 16:06
В Чехии суд оштрафовал депутата за призывы к России сбросить на Украину ядерную бомбу - Фото
суд судья (depositphotos.com)

Муниципальный депутат чешского города Брунтал Даниэль Макай, который в феврале одобрял нападение России на Украину в Facebook, оштрафован судом на 45 000 крон (€1800). Об этом сообщает České noviny.

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Макай написал, что Россия разоружит "украинских фашистов" и что она должна сбросить на Украину водородную бомбу. За одобрение преступления и оправдание геноцида политику грозило несколько лет тюрьмы.

В суде Макай построил свою защиту на дезинформации о том, что в Украине якобы действуют фашисты, а украинское правительство якобы позволяет убивать россиян.

Судья Яна Янечкова указала, что подсудимый сохраняет свои взгляды и сейчас, когда российская агрессия продолжается уже восьмой месяц.

Сегодня в суде Макай назвал себя антифашистом и антикоммунистом.

Руководство города дистанцировалось от заявлений политика.



Вадим Ребрина
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война чехия даниэль макай
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