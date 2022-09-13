В Чехии суд оштрафовал депутата за призывы к России сбросить на Украину ядерную бомбу
Муниципальный депутат чешского города Брунтал Даниэль Макай, который в феврале одобрял нападение России на Украину в Facebook, оштрафован судом на 45 000 крон (€1800). Об этом сообщает České noviny.
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Макай написал, что Россия разоружит "украинских фашистов" и что она должна сбросить на Украину водородную бомбу. За одобрение преступления и оправдание геноцида политику грозило несколько лет тюрьмы.
В суде Макай построил свою защиту на дезинформации о том, что в Украине якобы действуют фашисты, а украинское правительство якобы позволяет убивать россиян.
Судья Яна Янечкова указала, что подсудимый сохраняет свои взгляды и сейчас, когда российская агрессия продолжается уже восьмой месяц.
Сегодня в суде Макай назвал себя антифашистом и антикоммунистом.
Руководство города дистанцировалось от заявлений политика.
- В мае президент Чехии Милош Земан официально санкционировал вступление в ряды ВСУ более чем сотни добровольцев из Чехии.
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