В Чехии суд оштрафовал депутата за призывы к России сбросить на Украину ядерную бомбу

Муниципальный депутат чешского города Брунтал Даниэль Макай, который в феврале одобрял нападение России на Украину в Facebook, оштрафован судом на 45 000 крон (€1800). Об этом сообщает České noviny.

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Макай написал, что Россия разоружит "украинских фашистов" и что она должна сбросить на Украину водородную бомбу. За одобрение преступления и оправдание геноцида политику грозило несколько лет тюрьмы.

В суде Макай построил свою защиту на дезинформации о том, что в Украине якобы действуют фашисты, а украинское правительство якобы позволяет убивать россиян.

Судья Яна Янечкова указала, что подсудимый сохраняет свои взгляды и сейчас, когда российская агрессия продолжается уже восьмой месяц.

Сегодня в суде Макай назвал себя антифашистом и антикоммунистом.

Руководство города дистанцировалось от заявлений политика.

В мае президент Чехии Милош Земан официально санкционировал вступление в ряды ВСУ более чем сотни добровольцев из Чехии.







Вадим Ребрина

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