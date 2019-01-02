В Черкасской области первый приход присоединился к единой церкви

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Черкасской области первая церковная община села Скибин от УПЦ Московского патриархата перешла к поместной Православной церкви Украины. Об этом сообщает региональное издание Сиверщина.

Решение о переходе единогласно приняли на церковном собрании. Богослужения пока будут проводить на церковно-славянском, но уже в следующем году будут служить и на украинском.

Реклама

Еще три села, кроме Скибина, в Жашковском районе готовят документы о переходе к единой церкви.

22 декабря на Закарпатье первый приход УПЦ МП перешел в новообразованную Православную церковь Украины.

19 декабря митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) провел литургию в Киеве в Спасо-Преображенском храме УПЦ МП и во время службы объявил о переходе его прихода в поместную церковь Украины.