Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.01.2019, 06:59

В Черкасской области первый приход присоединился к единой церкви

В Черкасской области первый приход присоединился к единой церкви - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В селе Скибин прихожане решили уже перейти к единой поместной церкви

Реклама
Реклама

В Черкасской области первая церковная община села Скибин от УПЦ Московского патриархата перешла к поместной Православной церкви Украины. Об этом сообщает региональное издание Сиверщина.

Решение о переходе единогласно приняли на церковном собрании. Богослужения пока будут проводить на церковно-славянском, но уже в следующем году будут служить и на украинском. 

Реклама

Еще три села, кроме Скибина, в Жашковском районе готовят документы о переходе к единой церкви. 

22 декабря на Закарпатье первый приход УПЦ МП перешел в новообразованную Православную церковь Украины.

19 декабря митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) провел литургию в Киеве в Спасо-Преображенском храме УПЦ МП и во время службы объявил о переходе его прихода в поместную церковь Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: упц мп, черкасская область, переход, пцу, Православная церковь в Украине
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 