В Чернигове доброволец требовал деньги за службу в его формировании – ОГП

Члену одного из добровольческих формирований территориальной громады Чернигова сообщили о подозрении за то, что он якобы требовал средства за службу в его формировании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Жителю Чернигова инкриминируют злоупотребление влиянием, связанное с требованием неправомерной выгоды.

По данным следствия, в марте 2023 года к подозреваемому обратился доброволец, который хотел служить в рядах формирования.

Во время общения член добровольческого формирования заверил гражданина, что вступление в подразделение не будет бесплатным и потребовал у него неправомерную выгоду. За нее подозреваемый обещал повлиять на командира подразделения, чтобы он принял "правильное" решение, сообщили в ОГП.

Позже, по данным следствия, мужчина снова встретился с потерпевшим и передал ему уже заключенный и подписанный командиром контракт добровольца.

Подозреваемый был задержан при получении средств и передаче контракта и удостоверения.

21 апреля бывшему заместителю министра и руководителю департамента Минобороны сообщено новое подозрение – в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, которое привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.





Вадим Ребрина

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