Дело о питании в ВСУ. Экс-заместителю Резникова сообщили о новом подозрении

Бывшему заместителю министра и руководителю департамента Минобороны сообщено о новом подозрении – в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Согласно сообщению, действия чиновников при осуществлении закупки продуктов питания для армии нанесли государству миллионный ущерб.

"На сегодняшний день действия бывших должностных лиц Минобороны квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины", – говорится в сообщении.

Ст. 114-1 устанавливает наказание за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. В части 2 этой статьи говорится о вышеуказанном препятствии, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям. Санкция – лишение свободы от восьми до 15 лет.

В САП утверждают, что в рамках досудебного расследования установлено, что в декабре 2020 года – январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ на 2021 год. Впоследствии, по указанию замминистра служащий незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками. В соответствии с этими соглашениями из договоров было исключено бесплатное освежение продуктов питания для воинских частей, а на воинские части возложено выполнение несвойственных им функций, в частности, перераспределение и транспортировка продуктов питания. Это привело к тому, что ВСУ должны были самостоятельно осуществлять транспортировку продовольствия, привлекать к этому личный состав и технику и расходовать дополнительные бюджетные средства, сообщили в САП.

Такие злоупотребления, по данным следствия, нанесли Минобороны ущерб в сумме 11,236 млн грн и ВСУ – в размере более 693 000 грн.

"Кроме того, выполнение этих функций привело к снижению боевой готовности Вооруженных Сил Украины и создало потенциальную угрозу основам национальной безопасности Украины в особый период", – говорится в сообщении.

21 января ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военных якобы в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Министерство сообщило, что уже проводит проверки этих контрактов.

25 января сообщалось, что из Минобороны уволены заместитель министра Вячеслав Шаповалов (который 24 января подал в отставку) и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий, фигурирующих в скандале по поводу закупки продуктов для армии.

1 февраля недавно уволенному заместителю министра обороны сообщили о подозрении.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.