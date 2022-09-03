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В Чернигове на выставке оружия сдетонировал боеприпас, пострадали дети – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 15:57
В Чернигове на выставке оружия сдетонировал боеприпас, пострадали дети – глава ОГА - Фото
Фото - Суспильне Чернигов

В Чернигове во время массового мероприятия с участием детей сдетонировал боезапас, несколько детей получили ранения, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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Чаус пишет, что "на мероприятии, которое предусматривало интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало".

По его сообщению, пострадали трое детей, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем предоставляется медицинская помощь.

Ведутся следственные действия. Глава ОГА подчеркивает, что "виновные будут наказаны".

По сообщению Суспильне Чернигов, взрыв прозвучал в 13:30. Издание сообщает, что оружие (предварительно РПГ) сработало в руках 10-летнего мальчика. Его оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте, их осматривают врачи. 

Представитель полиции области Наталья Слабеняк сообщила, это дело будет расследовать ДБР.

Пресс-служба Черниговского городского совета заявила, что горсовет не давал разрешения на проведение выставки боеприпасов.

Фото – Пресс-служба Черниговского городского совета

В Чернигове на выставке оружия сдетонировал боеприпас, пострадали дети – глава ОГА

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что "по предварительной информации, четверо детей и двое взрослых получили ранения. Один ребенок в больнице в тяжелом состоянии. Все остальные после амбулаторного осмотра находятся дома".

  • 1 сентября суд в Чернигове приговорил российского военного к 8,5 годам тюрьмы за вооруженное ограбление местного жителя.
Сергій Бережний
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