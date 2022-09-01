Российского танкиста суд приговорил за ограбление к 8 годам тюрьмы

Суд в Чернигове приговорил российского военнослужащего к 8,5 годам тюрьмы за вооруженное ограбление местного жителя. Его действия суд счел нарушением законов и обычаев войны.

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Военнослужащий, имя которого не называется, служил командиром танка в 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ. 24 февраля 2022 года он пересек государственную границу Украины с территории Республики Беларусь в составе танкового экипажа с задачей осуществить вооруженный захват Чернигова.

По данным следствия, в начале марта танкист ограбил, угрожая автоматом, жителя села Халявин Черниговской области. Впоследствии он был взят в плен ВСУ.

По информации прокуратуры, в ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину, в совершенном раскаялся и активно содействовал раскрытию преступления.

Первый приговор за военное преступление в Украине получил 21-летний россиянин Вадим Шишимарин. Сначала ему назначили пожизненное заключение за убийство невооруженного гражданского, но затем приговор смягчили до 15 лет лишения свободы.

Сергій Бережний

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