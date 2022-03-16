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В Черниговской области уничтожены склад боеприпасов оккупантов и более 10 машин с топливом

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 21:34

В Черниговской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков российских оккупантов. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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"Рубрика "было — стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков в Черниговской области встретился с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", – сказано в сообщении.

В Черниговской области уничтожены склад боеприпасов оккупантов и более 10 машин с топливом

Читайте также: Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт и пункт обеспечения оккупантов – видео

Вадим Ребрина
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ВСУ война чернигов артиллерия
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