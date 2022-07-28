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В Чернобаевке и Белогорке ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 03:31
В Чернобаевке и Белогорке ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

27 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины ударили по складам боеприпасов российских оккупантов в Чернобаевке и Белогорке. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, россияне попытались контратаковать на двух направлениях: с Брускинского на Белогорку и из Новогреднево на Андреевку. В результате оккупанты понесли потери и отступили.

Авиация ВСУ нанесла пять ударов по врагам. Пары штурмовиков и бомбардировщик поразили три опорных пункта оккупантов, вертолетные пары – еще два вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за боевой день выполнили 271 огневое задание. В результате уничтожены: 66 оккупантов, беспилотник типа "Форпост", три танка Т-72, ​​три гусеничных минных заградителя, две гаубицы "Мста-С", самоходная гаубица "Гвоздика", минометный комплекс "Сани", три единицы автотехники.

"В Чернобаевке и Белогорке уничтожены обычный и полевой склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

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Наталия Медведева
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потери врага
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