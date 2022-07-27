Минобороны о футболе: Чтобы похоронить убитых за пять месяцев войны россиян, нужно 24 поля

Для того чтобы похоронить всех убитых за пять месяцев полномасштабной войны российских оккупантов, нужно 24 футбольных поля. Об этом в Twitter сообщает Минобороны Украины.

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Сегодня, когда "Динамо" Киев играло против стамбульского "Фенербахче", а полтавская "Ворскла" провела матч против шведского клуба АИК, Минобороны напомнило, что с начала широкомасштабной войны России против Украины ВСУ уничтожили 40 000 российских оккупантов.

"Чтобы их всех похоронить, потребуется участок земли размером с 24 футбольных поля", – сказано в сообщении украинского оборонного ведомства.

По данным Генштаба ВСУ, суммарные потери россиян в войне против Украины с 24 февраля составили 40 070 убитыми, 1738 танков, 3971 боевая бронемашина, 883 артсистемы, 258 РСЗО, 222 самолета, 190 вертолетов и тысячи единиц другой техники.

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Оксана Житнюк

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