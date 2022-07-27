Главное управление разведки опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта в Украине с женой, в ходе которого оба жалуются на большие потери захватчиков на чужой территории.

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Разговор некий Виталий начал со слов "я не люблю нашу власть, внутреннюю политику", но его испуганно оборвали и попросили не говорить такого по телефону. После этого жена военного передала ему информацию о потерях россиян.

"Нам сказали, что ростовскую часть, я не помню какую, разгромили. Там практически никого не осталось, и сейчас туда набор очень большой, всех подряд военных берут. Контракт всем пытаются подписать, потому что разгромили практически всю часть", – повторила супруга оккупанта.

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Мужчина поддакивает ей: "Тут вообще пи**ец, я же тебе говорю. Чеченская и афганская [войны] вместе взятые – ясельки".

Россиянин рассказал, как на фронт приехал чеченский батальон: "У "восточников", кстати, зае*ись. Приехали, получили пи**ы и уехали. Все, е**ть. Неделя на**й е**ть".

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Евгений Пилипенко

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