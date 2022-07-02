Российские оккупанты взяли в плен собственного командира батальона, чтобы тот не сбежал с поля боя. Об этом говорится в очередном перехвате разговора, опубликованном ГУР Минобороны.

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В перехвате украинской разведки оккупант рассказал своей жене о большом количестве раненых, поскольку их подразделение только вышло из серьезного боя.

А в соседнем подразделении, по его словам, командира, который хотел сбежать, задержали его подчиненные.

"Четвертый батальон, они взяли в плен комбата. Заставили с ними быть, чтобы не сбежал. Потому что у них там 300-х до***. Мы вчера тоже машины загрузили. Уже наготове были валить. Команда поступила стоять дальше. Вчера более 20 человек 300-х россиян увезли", – рассказал оккупант.

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Оксана Житнюк

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