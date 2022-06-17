UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"В ротах по 10-15 человек. А по штабным отчетам мы укомплектованы на 87%" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 22:16
Перехват ГУР (Фото - скриншот)

В перехваченном телефонном разговоре оккупанты жалуются, что в их подразделениях почти никого не осталось, а начальство по отчетам считает, что они почти полностью укомплектованы. Запись разговора россиян публикует Главное управление разведки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оккупант рассказывает, что приехавших в часть инженеров "сразу в пехоту отдали", и те "готовы сесть, прервать контракт". 

Судя по рассказанному, российские военные уже просто бьют "замполитов бригады", которые пытаются их агитировать идти на передовую.

"Нет ни саперов, ни экипажей. Нет управленцев. Мы уже морально так убиты... Эти замполиты хоть раз еще придут, я их тут, тварь, расстреляю. Нервы сдают", – говорит один. 

"От нас здесь осталось несколько человек, они тоже все завтра-послезавтра уедут... Все увольняются", – говорит он.

При этом "в ротах осталось по 10-15 человек. Безысходная ситуация. У них в штабе данные висят – укомплектованность нашей бригады 87%. Нас здесь даже 10% не наберется".

Читайте также: 200-е, 300-е и отказники: оккупант рассказал, как от его бригады осталось до 100 человек

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты гур перехват запись
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 