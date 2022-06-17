"В ротах по 10-15 человек. А по штабным отчетам мы укомплектованы на 87%" – перехват ГУР

В перехваченном телефонном разговоре оккупанты жалуются, что в их подразделениях почти никого не осталось, а начальство по отчетам считает, что они почти полностью укомплектованы. Запись разговора россиян публикует Главное управление разведки.

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Оккупант рассказывает, что приехавших в часть инженеров "сразу в пехоту отдали", и те "готовы сесть, прервать контракт".

Судя по рассказанному, российские военные уже просто бьют "замполитов бригады", которые пытаются их агитировать идти на передовую.

"Нет ни саперов, ни экипажей. Нет управленцев. Мы уже морально так убиты... Эти замполиты хоть раз еще придут, я их тут, тварь, расстреляю. Нервы сдают", – говорит один.

"От нас здесь осталось несколько человек, они тоже все завтра-послезавтра уедут... Все увольняются", – говорит он.

При этом "в ротах осталось по 10-15 человек. Безысходная ситуация. У них в штабе данные висят – укомплектованность нашей бригады 87%. Нас здесь даже 10% не наберется".

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Сергей Бережной

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