Российские оккупанты жалуются на плохое обеспечение и большие потери в своих рядах, из-за чего не хотят идти в наступление. Очередной перехват опубликовала украинская разведка.

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В перехваченном телефонном разговоре оккупанта с женой россиянин рассказывает, что их бригада не хочет "идти дальше" из-за недоверия к командованию и больших потерь.

По его словам, штатных военных осталось всего несколько десятков – другие либо убиты, либо ранены. Также он утверждает, что большое количество людей возвращаются в Россию и пишут рапорты на увольнение: "У нас народу меньше 100 человек осталось… 200-е, 300-е. Ну, кто отказался там".

Он также пожаловался на плохое обеспечение: "Все через **** делается. Командиры дырявые всякие там. Обеспечения никакого нет. Все старое, ночников нет. Ни тепловизоров, ни ночников".

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля Россия утратила в войне против Украины 31 500 военных убитыми.

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Оксана Житнюк

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