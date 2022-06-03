Российские оккупанты начали воровать даже магнитики с холодильников, удивляясь поездкам украинцев за границу. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ.

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"Я магнитиков набрал. Мы когда в доме поселились, они такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До***, короче, где были. Они им не нужны, не пригодились, по ходу, вот я их себя взял", – рассказал оккупант-мародер своему брату.

Он также сообщил, что российские военные воруют в Украине все, что видят: "Пацаны что только не пи****: пилы, всякую ***ню, "тырчики", болгарки – все домой".

Сам оккупант жалеет, что забил сумку косметическими кремами, но все награбленное сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал переправить домой и продать.

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Оксана Житнюк

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