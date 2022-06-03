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Оккупанты крадут магнитики с холодильников и удивляются путешествиям украинцев – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 12:31
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
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Российские оккупанты начали воровать даже магнитики с холодильников, удивляясь поездкам украинцев за границу. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ.

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"Я магнитиков набрал. Мы когда в доме поселились, они такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До***, короче, где были. Они им не нужны, не пригодились, по ходу, вот я их себя взял", – рассказал оккупант-мародер своему брату.

Он также сообщил, что российские военные воруют в Украине все, что видят: "Пацаны что только не пи****: пилы, всякую ***ню, "тырчики", болгарки – все домой".

Сам оккупант жалеет, что забил сумку косметическими кремами, но все награбленное сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал переправить домой и продать.

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Оксана Житнюк
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сбу перехват мародерство
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