Украинские силы уничтожили еще 140 оккупантов. Больше всего – под Славянском
Силы обороны Украины вчера уничтожили 140 российских оккупантов, три танка, шесть РСЗО и 13 бронемашин. Армия РФ с начала полномасштабной войны потеряла 31 500 военных, передает Генштаб ВСУ.
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Наибольшие потери украинские силы нанесли россиянам на Славянском направлении. С 24 февраля по 8 июня армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано,
танков ‒ 1393 (+3),
боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13),
артиллерийских систем – 703 (+9),
РСЗО – 213 (+6),
средств ПВО – 96 (0),
самолетов – 212 (0),
вертолетов – 178 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
крылатых ракет – 125(0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1),
спецтехники – 53 (0).
- Утром Генштаб ВСУ сообщил, что на Славянском направлении оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение.
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