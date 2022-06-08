Украинские силы уничтожили еще 140 оккупантов. Больше всего – под Славянском

Силы обороны Украины вчера уничтожили 140 российских оккупантов, три танка, шесть РСЗО и 13 бронемашин. Армия РФ с начала полномасштабной войны потеряла 31 500 военных, передает Генштаб ВСУ.

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Наибольшие потери украинские силы нанесли россиянам на Славянском направлении. С 24 февраля по 8 июня армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано,

танков ‒ 1393 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13),

артиллерийских систем – 703 (+9),

РСЗО – 213 (+6),

средств ПВО – 96 (0),

самолетов – 212 (0),

вертолетов – 178 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),

крылатых ракет – 125(0),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1),

спецтехники – ​​53 (0).

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что на Славянском направлении оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение.

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Марк Сировой

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