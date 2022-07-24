Солдаты армии РФ жалуются на отношение к ним со стороны командиров и боятся отказываться воевать из-за угрозы сесть в тюрьму. Один из оккупантов обсуждает с мамой, какие последствия его могут ожидать, если он откажется воевать в перехваченном ГУР телефонном разговоре.
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"Всем здесь на нас на*рать. Здесь больше за технику, чем за человека…Я боюсь, чтобы действительно не посадили" – оккупант рассказывает маме.
Мама оккупанта отвечает, что будет добиваться его возвращения, но подтверждает возможность сесть в тюрьму за дезертирство.
"Путин сказал считать дезертирством и сразу… Сажать! Как дезертирство считать и сажать", – говорит мама оккупанту.
Женщина также успокаивает российского солдата в том, что уже военные действия идут к завершению, поскольку по телевизору говорят, что Запад уже денег не дает и не поставляет больше оружия Украине.
Оккупант опровергает ее представления о ситуации на фронте и говорит, что у ВСУ как раз все получается и это неправда.
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