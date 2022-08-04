В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск ЧФ РФ

Появилось официальное подтверждение уничтожения в Чернобаевке пункта управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота РФ. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота рашистов. Полный объем вражеских потерь доразведывается", – говорится в сообщении.

28 июля в Чернобаевке и Белогорке ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов.

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Наталия Медведева

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