В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск ЧФ РФ
04.08.2022, 02:11
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Появилось официальное подтверждение уничтожения в Чернобаевке пункта управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота РФ. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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"Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота рашистов. Полный объем вражеских потерь доразведывается", – говорится в сообщении.
- 28 июля в Чернобаевке и Белогорке ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов.
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