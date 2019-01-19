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19.01.2019, 20:11

В Черное море направляется американский эсминец

В Черное море направляется американский эсминец - Фото
Фото: EPA

Сейчас корабль проходит Дарданеллы

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Американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) направляется в Черное море. Об этом 19 января сообщило командование 6-го флота ВМС США.

Отмечается, что сейчас корабль проходит Дарданеллы.

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"ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", - отмечает командир эсминца Мэтью Пауэлл.

О том, что корабль направляется в Черное море, также сообщил в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

USS Donald Cook относится к ранней версии эсминцев типа Arleigh Burke, он часто принимает участие в учениях Sea Breeze.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен.

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Теги: черное море, эсминец, вмс сша
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