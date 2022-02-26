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В Черном море корабль ЧФ РФ уничтожил свой военный самолет – ВМС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 16:44
В Черном море корабль ЧФ РФ уничтожил свой военный самолет – ВМС ВСУ - Фото
Скриншот с видео

В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

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Подробности пока неизвестны.

  • 25 февраля в Черном море, в 12 милях от порта Южный, российским кораблем был подбит бункеровщик Millennial Spirit под флагом Молдовы. Также на якорной стоянке порта Южный российские оккупанты обстреляли судно Namura Queen, флаг Панамы.
  • Сегодня Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море. 
Вадим Ребрина
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Россия война чф рф
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