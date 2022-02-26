В Черном море корабль ЧФ РФ уничтожил свой военный самолет – ВМС ВСУ
26.02.2022, 16:44
Скриншот с видео
В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
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Подробности пока неизвестны.
- 25 февраля в Черном море, в 12 милях от порта Южный, российским кораблем был подбит бункеровщик Millennial Spirit под флагом Молдовы. Также на якорной стоянке порта Южный российские оккупанты обстреляли судно Namura Queen, флаг Панамы.
- Сегодня Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море.
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