В Черновцах задержали вероятного диверсанта: готовил взрывы на железной дороге

Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского диверсанта в Черновцах. Контрразведка считает, что он может быть причастен к подготовке взрывов на железной дороге.

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По данным СБУ, задержанный находился на агентурной связи с оккупационными властями Донецкой области. У него есть паспорт гражданина Украины с киевской регистрацией, но подозреваемый долго жил на Ближнем Востоке.

После 24 февраля мужчина получил задание прибыть в Украину для сбора разведывательных данных, в частности о расположении резервуаров с горючим и дислокации военных подразделений на Буковине.

По результатам этих данных враг планировал совершить диверсии, включая взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

Задержанному инкриминируют ч. 1 ст. 258-3 – участие в террористической организации. Его арестовали.

18 июня контрразведка сообщила о задержании человека, подозреваемого в корректировке обстрелов моста через Днестровский лиман в Одесской области.

Андрей Водяный

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