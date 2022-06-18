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Контрразведка поймала подозреваемого в корректировке обстрелов моста через лиман в Заливе

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 13:38
Контрразведка поймала подозреваемого в корректировке обстрелов моста через лиман в Заливе - Фото
Фото: Одесский курьер

Контрразведка Службы безопасности Украины поймала человека, подозреваемого в корректировке обстрелов моста из-за Днестровского лимана в Одесской области. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дихтяренко в субботу.

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"В Одесской области контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман. О результатах обстрелов он докладывал своему "куратору" через закрытые каналы связи", — рассказал он.

Андрей Водяный
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сбу ракетный обстрел днестровский лиман
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