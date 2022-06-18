Контрразведка поймала подозреваемого в корректировке обстрелов моста через лиман в Заливе
18.06.2022, 13:38
Фото: Одесский курьер
Контрразведка Службы безопасности Украины поймала человека, подозреваемого в корректировке обстрелов моста из-за Днестровского лимана в Одесской области. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дихтяренко в субботу.
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"В Одесской области контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман. О результатах обстрелов он докладывал своему "куратору" через закрытые каналы связи", — рассказал он.
- Россия начала обстреливать железнодорожно-автомобильный мост возле Затоки, который являлся ключевой транспортной артерией в Одесской области, с конца апреля.
- Первый обстрел моста через Днестровский лиман произошел 26 апреля – на фоне обострения ситуации и взрывов в Приднестровье.
- 27 апреля туда был нанесен повторный удар, 2 мая – еще один, 17 мая – еще, 30 мая – еще.
- Сколько обстрелов на совести задержанного, СБУ не сообщает.
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