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Очередной удар России по мосту на Затоку. Украинская ПВО сбила одну ракету

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 07:46
Очередной удар России по мосту на Затоку. Украинская ПВО сбила одну ракету - Фото
Еще не разрушенный мост через Днестровский лиман (скриншот)

Страна-оккупант Россия снова ударила ракетами по неработающему железнодорожно-автомобильному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Помимо моста, прилет ракеты зафиксирован также по еще одному объекту инфраструктуры, какому – не уточняется. По словам спикера, ударной волной от взрывов повреждено несколько частных домов рядом.

Одну российскую ракету типа "Х", выпущенную стратегическим бомбардировщиком РФ над акваторией Черного моря в направлении Одессы, сбила ПВО.

Уточняется, что пострадавших среди мирного населения нет.

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Евгений Пилипенко
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война Одесса ракетный удар мост Затока сергей братчук днестровский лиман
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