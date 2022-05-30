Очередной удар России по мосту на Затоку. Украинская ПВО сбила одну ракету
Страна-оккупант Россия снова ударила ракетами по неработающему железнодорожно-автомобильному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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Помимо моста, прилет ракеты зафиксирован также по еще одному объекту инфраструктуры, какому – не уточняется. По словам спикера, ударной волной от взрывов повреждено несколько частных домов рядом.
Одну российскую ракету типа "Х", выпущенную стратегическим бомбардировщиком РФ над акваторией Черного моря в направлении Одессы, сбила ПВО.
Уточняется, что пострадавших среди мирного населения нет.
- 26 апреля 2022 года РФ ракетой ударила по мосту через Днестровский лиман. Это происходило на фоне взрывов в Приднестровье.
- 27 апреля туда был нанесен повторный удар, 2 мая – снова, 17 мая – в очередной раз.
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