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01.05.2019, 16:24

В Чесно рассказали, кто финансировал кампанию Зеленского

В Чесно рассказали, кто финансировал кампанию Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Среди физических лиц, которые профинансировали избирательную кампанию - коллеги Зеленского по 95 кварталу, члены "команды Зеленского", бывшие депутаты

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Новоизбранный президент Владимир Зеленский задекларировал 143 миллионов гривень расходов на предвыборную кампанию в первом туре выборов. Эти деньги тогда еще кандидат в президенты получил от частных лиц, а также от партии Слуга народа. Таковы данные анализа окончательного финансового отчета Зеленского, опубликованные движением Чесно.

Источники финансирования избирательного фонда Зеленского:

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- физические лица – 71,7 млн грн;

- партия Слуга народа – 65,9 млн грн;

- собственные средства кандидата – 11,7 млн грн;

- юридические лица – 7,1 млн грн.

По данным движения, среди 5 доноров, которые сделали наибольшие взносы в фонд Зеленского - компании ООО Агроче Плюс и ООО Интерэнерготрейд. Они перечислили на счет кандидата по 3 млн грн. Обе компании зарегистрированы в Черкасской области и занимаются оптовой торговлей: первая - зерном, вторая - топливом.

Среди физических лиц, которые профинансировали избирательную кампанию - коллеги Зеленского по 95 кварталу, члены "команды Зеленского", бывшие депутаты.

75% средств (около 107 млн грн) из фонда Зеленского пошло на трансляцию рекламы на ТВ.

На ICTV Зеленский заказал рекламы на 19 млн грн, на СТБ и 1 + 1 - по 17 млн грн, ТРК Украина – 16,6 млн грн, Интер – 13,7 млн грн, Новый Канал – 10,5 млн грн.

16% средств (22,5 млн грн) Зеленский потратил размещение рекламы на внешних носителях. Эти средства получила одна компания - ООО Концепт Медиа.

Ранее НАБУ зарегистрировало уголовное производство о возможных нарушениях при финансировании украинским Госкино фильма, созданного компанией Владимира Зеленского "Киноквартал".

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Теги: Слуга народа, финансирование, кампания, Зеленский
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