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В ЧЕСНО сказали, сколько на выборы потратила партия Смешко

В ЧЕСНО сказали, сколько на выборы потратила партия Смешко - Фото
Игорь Смешко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.08.2019, 18:53

210 тыс грн партии перечислил, предположительно, сотрудник предприятия Ахметова

Партия Игоря Смешко Сила и честь потратила на избирательную кампанию на досрочных парламентских выборах 26,8 млн грн. Об этом сообщает ЧЕСНО со ссылкой на окончательный финансовый отчет партии, поданный в Центральную избирательную комиссию.

Самая большая часть из этих денег, 26,73 млн грн – средства самой партии.

Кроме того, Сила и честь получали на счет избирательного фонда взносы физических лиц, в целом – 248,4 тыс грн. Из них 210 тыс грн перечислил Сергей Сухов из Мариуполя.

"Человек с идентичными фамилией, именем и отчеством является сотрудником ООО Метинвест Холдинг, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову", - сообщает ЧЕСНО.

Также уточняется, что значительная часть всех денег была использована на телерекламу – 20 млн грн (75% от всех средств, использованных на кампанию). Наибольшую сумму заплатили телеканалу Украина – 5,3 млн грн.

Расходы на рекламу в социальных сетях в отчете не указаны. Однако, как уточняется, партия платила за рекламу в YouTube и некоторые ролики со Смешко были отмечены как рекламные. Сколько именно заплатили видеохотингу – неизвестно.

На выборах Сила и честь набрали 3,82% и не прошли в Раду.

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выборы игорь смешко Сила и честь
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