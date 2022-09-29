В данной ситуации трудно прогнозировать продление зернового соглашения – Минагрополитики

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Сегодня, 29 сентября, министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что не может предсказать, будет ли продлено соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции по экспорту зерна через Черное море. Об этом Сольский сказал на форуме Future of Food and Farming в Париже, передает Politico.

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По словам Сольского, сейчас трудно обсуждать шансы на продолжение зернового соглашения, срок действия которого истекает в ноябре.

"Мы можем говорить о шансах на продолжение чего-то, когда за столом умные, адекватные люди", – сказал Сольский по видеосвязи.

Politico напоминает, российский диктатор Владимир Путин в последние недели утверждал, что подавляющее большинство экспортируемого зерна идет в богатые страны Европы, а не в уязвимые страны, которые больше всего в нем нуждаются. Такие замечания диктатора вызвали сомнения в том, что соглашение будет продлено.

"Мир заинтересован в продлении зернового соглашения, но сейчас трудно что-то прогнозировать", – сказал Сольский.

Он добавил, что Украина работает с ООН и Турцией над продлением соглашения, которое жизненно важно для украинской экономики и для стран с неблагополучной продовольственной безопасностью, особенно в Африке.

"Я думаю, что продление соглашения будет для нас очень тревожным вопросом до момента его подписания, – сказал Сольский. – У нас будет понимание – произойдет это или нет – ближе к концу".

ИСПРАВЛЕНО в 15:05. Представитель Минагрополитики связался с LIGA.net и сказал, что министра процитировали не совсем точно – он не говорил, что Путин "психически нездоров".

Наталія Медведєва

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