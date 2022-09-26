Заявления Путина можно использовать как туалетную бумагу – министр в Германии
Заявления российского диктатора Владимира Путина, что украинское зерно по морскому коридору идет исключительно в ЕС, а не в бедные страны Азии и Африки, "можно использовать как туалетную бумагу". Так оценил правдивость слов лидера российских оккупантов министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, пишет Stuttgarter Zeitung.
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По словам официального представителя ЕС, на середину сентября 14 млн тонн украинский сельскохозяйственной продукции было перевезено по суше по "дорогам солидарности" и через порты на Черном море.
Оздемир заявил, что российский нарратив, будто бы зерно из Украины не поступает в страны, где люди нуждаются в нем больше других, имеет под собой столько же оснований, сколько и любая другая ложь Кремля об Украине.
"Это так же правдиво, как и все остальные заявления Владимира Путина. Вы можете использовать это как туалетную бумагу", – сказал политик от партии Зеленые в кулуарах встречи ЕС в Брюсселе. Среди прочих стран зерно идет, например, в Эфиопию и Сомали, отметил он.
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Министр настаивает на проработке постоянных альтернатив черноморскому маршруту, так как "подверженность Украины шантажу должна быть снижена".
Оздемир добавил: "Мы перевезли гораздо больше [с/х продукции], чем кто-либо мог предсказать вначале".
- Отследить, куда идут зерновозы, можно на сайте ООН.
- На 20 сентября темпы экспорта через "зерновой коридор" ускорились: за шесть дней – миллион тонн.
- 22 сентября украинское зерно отправилось в Афганистан.
- В июле Оздемир говорил, что верить Путину по деблокаде портов – "как верить в Санта-Клауса", потому что "он – отъявленный лжец".
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