Заявления Путина можно использовать как туалетную бумагу – министр в Германии

Заявления российского диктатора Владимира Путина, что украинское зерно по морскому коридору идет исключительно в ЕС, а не в бедные страны Азии и Африки, "можно использовать как туалетную бумагу". Так оценил правдивость слов лидера российских оккупантов министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, пишет Stuttgarter Zeitung.

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По словам официального представителя ЕС, на середину сентября 14 млн тонн украинский сельскохозяйственной продукции было перевезено по суше по "дорогам солидарности" и через порты на Черном море.

Оздемир заявил, что российский нарратив, будто бы зерно из Украины не поступает в страны, где люди нуждаются в нем больше других, имеет под собой столько же оснований, сколько и любая другая ложь Кремля об Украине.

"Это так же правдиво, как и все остальные заявления Владимира Путина. Вы можете использовать это как туалетную бумагу", – сказал политик от партии Зеленые в кулуарах встречи ЕС в Брюсселе. Среди прочих стран зерно идет, например, в Эфиопию и Сомали, отметил он.

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Министр настаивает на проработке постоянных альтернатив черноморскому маршруту, так как "подверженность Украины шантажу должна быть снижена".

Оздемир добавил: "Мы перевезли гораздо больше [с/х продукции], чем кто-либо мог предсказать вначале".

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Євген Пилипенко

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