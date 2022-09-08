Кому идет зерно. Эрдоган заявил, что "Путин прав" – идет в ЕС, Кулеба назвал это выдумкой

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал российского диктатора Владимира Путина, который накануне заявил, что украинское зерно по черноморскому коридору якобы идет в страны ЕС, а не беднейшим государствам Африки и Азии. Слова Эрдогана приводит турецкое госагентство Anadolu.

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7 сентября Путин заявил, что это "просто надувательство" России, так как украинское зерно якобы почти не идет в Африку и Азию. По словам диктатора, по программе ООН загружено "всего два корабля из 87" на 60 000 т, а все остальное якобы забрали страны ЕС. Российская пропаганда распространяет ложь, что "Украина расплачивается зерном за западное оружие".

"Путин прав в том, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в беднейшие страны. Поставки идут в развитые государства", – заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Зораном Милановичем в Загребе.

Вчера, 7 сентября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал, что "выдумки россиян о направлении зерна только в Европу просто не соответствуют действительности", и что 2/3 зерна направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

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Эрдоган сказал, что Путина "беспокоят поставки зерна в страны, которые ввели рестрикции в отношении Москвы".

Президент Турции "надеется и выступает за то, чтобы экспорт агропродукции начался и из России". Он пообещал обсудить это с Путиным на встрече в Самарканде.

Замглавы Мининфраструктуры Мустафа Найем написал вчера, что экспортировано уже 2,37 млн тонн агропродукции.

В страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн тонн, в Европу – 32 судна с 0,85 млн тонн, в Африку – 16 судов с 0,47 млн тонн. Подробнее об этом.

Отследить, куда идут зерновозы, можно на сайте ООН. Судя по этой информации, около трети суден идет в Турцию.

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Євген Пилипенко

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