Немецкий министр о разминировании портов: Путину нельзя верить, он – отъявленный лжец

Нельзя верить российскому диктатору Владимиру Путину, который обещает не атаковать побережье Украины в случае разминирования портов для вывоза зерна. Об этом заявил в Киеве CNN министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.

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Он обсуждал с украинским коллегой Николаем Сольским альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна. По словам немецкого министра, они "стоят безумных денег", а Россия использует голод как оружие и ведет отвратительную войну.

"Украина была бы камикадзе, если бы полагалась на слова Путина без надежных и эффективных военных гарантий безопасности украинских портов и кораблей. Я бы ни в коем случае не поверил Путину на слово, он оказался отъявленным лжецом", – сказал Оздемир.

Россия блокирует северо-западную часть Черного моря и экспорт украинского зерна, что грозит мировым продовольственным кризисом.

РФ пытается сама продавать ворованное в Украине зерно, а также требует разминировать украинские порты и снять с нее санкции.

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Марк Сировой

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