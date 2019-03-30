В "день тишины" в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В "день тишины" в полицию уже поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь-с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других фактов, уточнили в ведомстве.

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По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме.

Под охраной полиции находится 29 866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 000 полицейских, а на окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей.

Яровой отметил, что оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% сообщений: как те, которые поступают на линию 102, так и те, которые аналитики штаба обнаруживают в СМИ, соцсетях и др.

Бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" накануне выборов начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.