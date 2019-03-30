Спецназ СБУ начал патрулировать улицы и вокзалы: фото

Бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" накануне выборов начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По словам главы службы Василия Грицака, в патрулировании задействованы боевые машины и беспилотная авиация.
"Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украин", - сказал он.
Грицак также выразил уверенность, что выборы в Украине пройдут "цивилизованно и спокойно".
Ранее сотрудники СБУ предотвратили попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, которые задействованы в подготовке и проведении выборов президента.