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В Днепре демонтировали памятник Пушкину – видео, фото

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 19:29
В Днепре демонтировали памятник Пушкину – видео, фото - Фото
Демонтаж памятника Пушкину в Днепре (Фото: Facebook Михаила Лысенко)

Сегодня, 16 декабря, в Днепре демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Михаил Лысенко.

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Памятник Пушкину в Днепре стоял на проспекте, который ранее носил его имя, а теперь называется Леси Украинки.

Бюст сняли сотрудники коммунальных служб города.

В Днепре демонтировали памятник Пушкину – видео, фото

По словам Лысенко, памятник увезли на территорию одного из коммунальных предприятий Днепра, где он будет храниться под охраной.

В Днепре демонтировали памятник Пушкину – видео, фото

В видеосюжете городских новостей Лысенко выразил готовность обменять голову Пушкина на енота, которого российские оккупанты украли в Херсоне.

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Наталія Медведєва
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