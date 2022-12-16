В Днепре демонтировали памятник Пушкину – видео, фото

Сегодня, 16 декабря, в Днепре демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Михаил Лысенко.

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Памятник Пушкину в Днепре стоял на проспекте, который ранее носил его имя, а теперь называется Леси Украинки.

Бюст сняли сотрудники коммунальных служб города.

По словам Лысенко, памятник увезли на территорию одного из коммунальных предприятий Днепра, где он будет храниться под охраной.

В видеосюжете городских новостей Лысенко выразил готовность обменять голову Пушкина на енота, которого российские оккупанты украли в Херсоне.

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Наталія Медведєва

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