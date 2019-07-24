В Днепре заработает "пиратское" акватакси через реку

С 25 июля и до середины сентября в Днепре через реку будет ходить бесплатное акватакси. Об этом у себя в Facebook сообщил мэр Борис Филатов.
Центральный мост в городе закрыт на ремонт до 14 сентября.
"Шесть дней в неделю с семи утра и до восьми вечера будут ходить два катера пассажировместимостью 50 человек каждый. В пиковые часы (07:00-10:00 и 17:00-20:00) суда будут курсировать с интервалом 15 минут, в обычное время (10:00-17:00) интервал составит 30 минут", - рассказал он.
Причалы для посадки и высадки расположены:
- на Правом берегу - на Сичеславской Набережной в районе стелы "Юность Днепра";
- на Левом берегу - на набережной ж/м Солнечный в районе смотровой площадки.
Вопрос в комментариях о том, что если это частный транспорт и проезд будет бесплатным, значит, кто-то за него платит, и во сколько бюджету города обойдется двухмесячная аренда судна, остался без ответа.
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