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В Днепре заработает "пиратское" акватакси через реку

В Днепре заработает "пиратское" акватакси через реку - Фото
Фото: dpchas.com.ua
24.07.2019, 09:08

Один из катеров, которые будут бесплатно курсировать все два месяца, пока идет ремонт закрытого моста, называется "Веселый Роджер"

С 25 июля и до середины сентября в Днепре через реку будет ходить бесплатное акватакси. Об этом у себя в Facebook сообщил мэр Борис Филатов.

Центральный мост в городе закрыт на ремонт до 14 сентября.

"Шесть дней в неделю с семи утра и до восьми вечера будут ходить два катера пассажировместимостью 50 человек каждый. В пиковые часы (07:00-10:00 и 17:00-20:00) суда будут курсировать с интервалом 15 минут, в обычное время (10:00-17:00) интервал составит 30 минут", - рассказал он.

Причалы для посадки и высадки расположены:

- на Правом берегу - на Сичеславской Набережной в районе стелы "Юность Днепра";
- на Левом берегу - на набережной ж/м Солнечный в районе смотровой площадки.

Вопрос в комментариях о том, что если это частный транспорт и проезд будет бесплатным, значит, кто-то за него платит, и во сколько бюджету города обойдется двухмесячная аренда судна, остался без ответа.

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