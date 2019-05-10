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10.05.2019, 13:31

В Днепропетровской области - новый прокурор

В Днепропетровской области - новый прокурор - Фото
Роман Токарь (скриншот из видеозаписи)

Ранее Роман Токарь занимал должность зампрокурора области

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Бывшего зампрокурора Днепропетровской области Романа Токаря назначили прокурором этого региона. Его представил глава ГПУ Юрий Луценко, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook

Луценко заявил, что ожидает от Токаря расследований по хищению госсредств, в частности на работах при постройке дорог. 

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По словам Сарган, предыдущий прокурор области Виктор Матвийчук избран членом Высшего совета правосудия.

Ранее Токарь занимал должность зампрокурора области. В декларации за 2018-й он указал квартиру в Днепре, дом в области, земельный участок и автомобиль Toyota 2011 года выпуска. Его жена владеет тремя земучастками.

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Теги: прокурор, роман токарь, днепропетровская область
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