В Днепропетровской области - новый прокурор

Роман Токарь (скриншот из видеозаписи)

Бывшего зампрокурора Днепропетровской области Романа Токаря назначили прокурором этого региона. Его представил глава ГПУ Юрий Луценко, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Луценко заявил, что ожидает от Токаря расследований по хищению госсредств, в частности на работах при постройке дорог.

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По словам Сарган, предыдущий прокурор области Виктор Матвийчук избран членом Высшего совета правосудия.

Ранее Токарь занимал должность зампрокурора области. В декларации за 2018-й он указал квартиру в Днепре, дом в области, земельный участок и автомобиль Toyota 2011 года выпуска. Его жена владеет тремя земучастками.

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