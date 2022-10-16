В Донецке нанесен удар по зданию мэрии – фото

Во временно оккупированном Донецке утром 16 октября нанесен удар по зданию городского совета, которое россияне называют "администрацией города". Об этом сообщили российские СМИ и местные паблики, публикуя фотографии и видео с места событий.

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Удар, о котором украинская сторона пока не сообщала, пришелся на западную часть здания со стороны Университетской улицы и парка кованых фигур. Это самый центр Донецка, неподалеку находится Донбасс Арена.

Здание получило значительные повреждения, на стоянке перед ним сгорели несколько автомобилей.

23 августа днем во временно оккупированном Донецке был нанесен удар по "администрации" главаря террористов ДНР Дениса Пушилина. Институт изучения войны (ISW) писал, что российские оккупанты могли сами сделать это, чтобы оправдать возможные удары по Киеву.

Андрій Водяний

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