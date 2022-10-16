UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Донецке нанесен удар по зданию мэрии – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 08:55
В Донецке нанесен удар по зданию мэрии – фото - Фото
Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Донецке утром 16 октября нанесен удар по зданию городского совета, которое россияне называют "администрацией города". Об этом сообщили российские СМИ и местные паблики, публикуя фотографии и видео с места событий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Удар, о котором украинская сторона пока не сообщала, пришелся на западную часть здания со стороны Университетской улицы и парка кованых фигур. Это самый центр Донецка, неподалеку находится Донбасс Арена.

Здание получило значительные повреждения, на стоянке перед ним сгорели несколько автомобилей.

В Донецке нанесен удар по зданию мэрии – фото

В Донецке нанесен удар по зданию мэрии – фото
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донецк временно оккупированные территории
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 