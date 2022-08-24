UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия могла ударить по Донецку, чтобы оправдать атаку Киева в День Независимости — ISW

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 06:23
Россия могла ударить по Донецку, чтобы оправдать атаку Киева в День Независимости — ISW - Фото
Главарь террористов ДНР Пушилин (Фото: EPA)

Российские оккупанты могли сами нанести удар по "администрации" главаря террористов ДНР Дениса Пушилина, чтобы оправдать атаку Киева 24 августа, в частности, правительственных зданий. Об этом сообщили в сводке Института по изучению войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики заявляют, что россияне могли провести "операцию под ложным флагом" в Донецке 23 августа, чтобы оправдать атаку на правительственный квартал Киева в День Независимости. 

Отмечается, что террорист Пушилин отсутствовал на месте атаки, а российские пропагандисты представили это как украинский удар по зданию "правительства", чтобы создать информационное условие для нанесения ответных ударов по зданию правительства Украины 24 августа.

23 августа днем во временно оккупированном Донецке был нанесен удар по "администрации" главаря террористов ДНР Дениса Пушилина. 

Читайте также: Зеленский: Угроза ударов по Киеву есть. Любой боится смерти, но никто не боится России 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев обстрелы Донецк правительственный квартал
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 