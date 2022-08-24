Россия могла ударить по Донецку, чтобы оправдать атаку Киева в День Независимости — ISW
Российские оккупанты могли сами нанести удар по "администрации" главаря террористов ДНР Дениса Пушилина, чтобы оправдать атаку Киева 24 августа, в частности, правительственных зданий. Об этом сообщили в сводке Института по изучению войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что россияне могли провести "операцию под ложным флагом" в Донецке 23 августа, чтобы оправдать атаку на правительственный квартал Киева в День Независимости.
Отмечается, что террорист Пушилин отсутствовал на месте атаки, а российские пропагандисты представили это как украинский удар по зданию "правительства", чтобы создать информационное условие для нанесения ответных ударов по зданию правительства Украины 24 августа.
23 августа днем во временно оккупированном Донецке был нанесен удар по "администрации" главаря террористов ДНР Дениса Пушилина.
- Президент Польши Анджей Дуда 23 августа заявил, что не боялся приехать в Киев, несмотря на многочисленные предупреждения об угрозе массированных ударов российских оккупантов.
- В Воздушных силах ВСУ не исключают, что РФ может готовить "поздравления" ко Дню Независимости в виде ракетных ударов. В Генштабе в очередной раз призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и ходить в укрытия.
- Официальный представитель американского правительства, пожелавший остаться анонимным, предостерег: "в ближайшее время" страна-оккупант Россия якобы планирует нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины.
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