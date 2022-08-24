Россия могла ударить по Донецку, чтобы оправдать атаку Киева в День Независимости — ISW

Российские оккупанты могли сами нанести удар по "администрации" главаря террористов ДНР Дениса Пушилина, чтобы оправдать атаку Киева 24 августа, в частности, правительственных зданий. Об этом сообщили в сводке Института по изучению войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики заявляют, что россияне могли провести "операцию под ложным флагом" в Донецке 23 августа, чтобы оправдать атаку на правительственный квартал Киева в День Независимости.

Отмечается, что террорист Пушилин отсутствовал на месте атаки, а российские пропагандисты представили это как украинский удар по зданию "правительства", чтобы создать информационное условие для нанесения ответных ударов по зданию правительства Украины 24 августа.

23 августа днем во временно оккупированном Донецке был нанесен удар по "администрации" главаря террористов ДНР Дениса Пушилина.

Читайте также: Зеленский: Угроза ударов по Киеву есть. Любой боится смерти, но никто не боится России

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.