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В Донецке нанесен удар по "администрации" главаря террористов ДНР Пушилина — фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 13:18
"Администрация" Пушилина после удара (Фото: Telegram)
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Во временно оккупированном Донецке нанесен удар по "администрации" главаря террористов ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщают местные паблики, публикуя фото и видео с места событий.

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Подтверждения тому, наносился ли удар Вооруженными Силами Украины, нет. Судя по видео местных жителей, прилет был зафиксирован на верхних этажах "администрации".

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что Пушилин остался жив, однако официальных подтверждений этому пока нет. 

"Администрация" Пушилина после удара (Фото: Telegram)

Читайте также: ВСУ ударили по штабу ЧВК Вагнера в Попасной. Наводчиком выступил пропагандист РФ — Гайдай 

Дмитрий Гриниченко
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террористы ДНР война Донецк временно оккупированные территории
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