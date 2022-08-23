Во временно оккупированном Донецке нанесен удар по "администрации" главаря террористов ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщают местные паблики, публикуя фото и видео с места событий.

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Подтверждения тому, наносился ли удар Вооруженными Силами Украины, нет. Судя по видео местных жителей, прилет был зафиксирован на верхних этажах "администрации".

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что Пушилин остался жив, однако официальных подтверждений этому пока нет.

10 июня во временно оккупированном Донецке, возле офиса главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина также прогремел взрыв.

22 августа около 04:00 утра на территории временно оккупированного россиянами Донецка случился взрыв и пожар на очередном складе боеприпасов армии РФ. Местные жители выкладывали ролики со вспышками и детонацией в районе бывшего супермаркета "Ашан".

Во временно оккупированном Лисичанске недавно взорвалось бывшее здание СБУ, в котором российские военные устроили базу. Результатом взрыва стали около сотни "не рядовых" ликвидированных оккупантов.

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Дмитрий Гриниченко

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