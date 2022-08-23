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Зеленский: Угроза ударов по Киеву есть. Любой боится смерти, но никто не боится России

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 15:28
Зеленский: Угроза ударов по Киеву есть. Любой боится смерти, но никто не боится России - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бить в ответ по российским оккупантам в случае ударов по Киеву 23 и 24 августа. Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой

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По его словам, в том, что Россия может ударить по Киеву и другим городам Украины в праздничные дни, нет ничего нового.

Комментируя вопрос, не боится ли Дуда приезжать в столицу под угрозой обстрелов, Зеленский сказал, что "вопрос не в том, боится Анджей приезжать или нет", заявив, что "любой человек боится смерти, но никто не боится России, что важно понимать". 

Он отметил, что есть достаточно информации от украинской разведки и западных партнеров об угрозе ударов по Киеву. 

"Угроза есть и она ежедневная. Мы знаем приоритеты противника по объектам инфраструктуры или по государственным институциям. Но я не вижу, чтобы что-то изменилось, начиная с 24 февраля Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить количество обстрелов? Да, могут. Это вся информация, которой я владею", – заявил президент.

Гарант подчеркнул, что Украина будет бить по противнику в случае обстрелов Киева и других городов. 

"Они будут получать мощный ответ. С каждым днем этот ответ будет нарастать и становиться все сильнее", – резюмировал он. 

Читайте также: Дуда об угрозах ударов по Киеву: Наши братья в Украине должны видеть, что мы вместе с ними 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война анджей дуда обстрелы киева
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