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В двух общинах Николаевской области разрушения после ночных обстрелов – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 15:34
В двух общинах Николаевской области разрушения после ночных обстрелов – фото - Фото
Фото – Telegram МВД Украины

В ночь на 2 ноября оккупанты снова обстреляли гражданские объекты в двух общинах Николаевской области, есть погибшая и раненая, сообщает МВД.

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Под российские обстрелы попали территории Первомайской и Широковской общин. Полиция Николаевской области сообщает, что одна женщина погибла и одна ранена.

За прошедшие сутки полиция получила более 500 сообщений от граждан о последствиях обстрелов.

Полиция задокументировала повреждения девяти многоквартирных жилых домов, помещений трех учебных заведений, больницы, реабилитационного центра, заведения общепита, офисного центра и двух автомобилей. 

Фото – Telegram МВД Украины

Фото – Telegram МВД Украины

Фото – Telegram МВД Украины

Читайте также: Президент Литвы: Обстрелы инфраструктуры — тяжкое преступление. Нужны санкции против РФ 

Сергій Бережний
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обстрелы николаевская область
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