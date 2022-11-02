В двух общинах Николаевской области разрушения после ночных обстрелов – фото
В ночь на 2 ноября оккупанты снова обстреляли гражданские объекты в двух общинах Николаевской области, есть погибшая и раненая, сообщает МВД.
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Под российские обстрелы попали территории Первомайской и Широковской общин. Полиция Николаевской области сообщает, что одна женщина погибла и одна ранена.
За прошедшие сутки полиция получила более 500 сообщений от граждан о последствиях обстрелов.
Полиция задокументировала повреждения девяти многоквартирных жилых домов, помещений трех учебных заведений, больницы, реабилитационного центра, заведения общепита, офисного центра и двух автомобилей.
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