Президент Литвы: Обстрелы инфраструктуры — тяжкое преступление. Нужны санкции против РФ
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины "тяжким военным преступлением" и заявил, что необходимо продолжать санкционную политику против России и Беларуси. Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, цитирует его Delfi.
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По его словам, уничтожение жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры Украины ударами ракет и дронов являются "еще одним свидетельством тяжких военных преступлений".
"Мы должны продолжать военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины и помогать ей противостоять варварской военной агрессии России", — сказал Науседа.
Он отметил, что союзники должны продолжить вводить санкции против России и Беларуси и подготовить новый пакет "точных и действенных ограничений". Литовский лидер также подчеркнул необходимость усиления оборонительных возможностей восточного фланга НАТО.
- Беларусь в полном объеме участвует в войне России против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ, заявил ранее Науседа.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что к дезинформации России о "грязной бомбе" следует относиться "очень серьезно" и быть готовыми к возможной эскалации войны РФ против Украины.
- Недавно Литва отремонтировала для Украины поврежденные во время войны самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия.
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