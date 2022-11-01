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Президент Литвы: Обстрелы инфраструктуры — тяжкое преступление. Нужны санкции против РФ

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01.11.2022, 10:54
Президент Литвы: Обстрелы инфраструктуры — тяжкое преступление. Нужны санкции против РФ - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины "тяжким военным преступлением" и заявил, что необходимо продолжать санкционную политику против России и Беларуси. Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, цитирует его Delfi.

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По его словам, уничтожение жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры Украины ударами ракет и дронов являются "еще одним свидетельством тяжких военных преступлений".

"Мы должны продолжать военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины и помогать ей противостоять варварской военной агрессии России", — сказал Науседа.

Он отметил, что союзники должны продолжить вводить санкции против России и Беларуси и подготовить новый пакет "точных и действенных ограничений". Литовский лидер также подчеркнул необходимость усиления оборонительных возможностей восточного фланга НАТО. 

Читайте также: Премьер Литвы: Спасение россиян от мобилизации — это не наша обязанность, у них было время 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары Россия Украина санкции война беларусь литва Гитанас Науседа критическая инфраструктура
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