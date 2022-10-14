Литва отремонтировала немецкие САУ PzH 2000 для Украины. Они уже возвращаются в бой — фото

Литва отремонтировала для Украины поврежденные во время войны самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия. Орудия уже возвращаются на поле боя. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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По его словам, в Литве были отремонтированы самоходные гаубицы PzH 2000.

Он отметил, что немецкие САУ уже возвращаются на поле боя, и опубликовал фото орудий.

Как именно была повреждена артиллерия и сколько единиц было отремонтировано, министр не упомянул.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

В ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 сверх ранее запланированных.

В прошлом месяце Минобороны Германии сообщило, что на 22 сентября была намечена доставка Украине военной техники, в том числе четырех САУ PzH 2000 и двух РСЗО MARS II.

Германия также передала Украине 24 зенитки Gepard и 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, но до сих пор отказывается помогать со снабжением танков.

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Дмитро Гриниченко

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