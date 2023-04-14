В эфире телемарафона показали сюжет о "контрабанде Roshen". Ткаченко отреагировал

31 марта в слоте 1+1 в рамках телемарафона "Єдині новини" показали сюжет о том, как румынские правоохранители задержали грузовик с надписью Roshen с контрабандными сигаретами. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сюжет не видел, но считает, что отсутствие рекламы в марафоне исключает появление политической джинсы. Об этом министр сообщил в интервью LIGA.net.

В сюжете "плюсов" показали "эксклюзивно найденные" накладные, где указано название кондитерской корпорации Roshen.

Также журналист 1+1 сделал предположение: "А вот мог ли основатель корпорации Roshen Петр Порошенко не знать о том, что доставляют фуры компании за границу?" Для того, чтобы это выяснить, автор сюжета решил позвонить на горячую линию Roshen.

LIGA.net спросила Ткаченко, считает ли он, как человек, причастный к марафону, такие сюжеты уместными.

"Если был такой случай – значит, был, – ответил министр. – Но если это сознательно, есть акцент, и это повторяется – только тогда это может иметь признаки политической джинсы".

По его словам, марафон ни от кого не собирает средства, там нет рекламы. Поэтому "это исключает появление того, что мы называем политической джинсой".

На уточняющий вопрос "если один раз (сюжет), то можно?", Ткаченко ответил: "Если это соответствует фактам, то безусловно".

В интервью LIGA.net Ткаченко также сообщил, что круглогодично телемарафон "Единые новости" работал фактически без государственных средств. "Некоторые средства" из госбюджета получали только те, кто работал на русскоязычном канале Freedom.

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Юрій Смірнов

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