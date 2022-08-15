В Египте загорелась церковь во время мессы, погибли более 40 человек, большинство – дети

Утром 14 августа в христианской церкви в египетском городе Гиза начался пожар, который унес жизни более 40 человек. Об этом сообщает Reuters.

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Египетская коптская христианская церковь Абу-Сифин в Гизе загорелась в результате замыкания в электросети около 09:00 во время воскресной мессы, на которую собрались до 1000 прихожан.

Из-за пожара в здании началась давка, пламя заблокировало выход из церкви.

Погибли по меньшей мере 41 человек, большинство из которых дети, многие пострадали от отравления дымом.

"Люди собрались на третьем и четвертом ярусах, и мы увидели дым, идущий со второго яруса. Люди бросились спускаться по лестнице и начали падать друг на друга, – рассказал один из прихожан, который был на первом ярусе и успел вместе с дочерью покинуть здание. – Потом мы услышали взрыв, увидели искры и огонь из окна".

МВД Египта сообщило, на втором ярусе загорелся кондиционер из-за плохой электропроводки.

По данным правоохранителей, основной причиной смерти людей стало отравление дымом.

Гиза – второй по величине город Египта.

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Наталия Медведева

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