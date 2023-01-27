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В энергосистеме значительный дефицит генерации, в выходные надо экономить – Yasno

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 22:30
В энергосистеме значительный дефицит генерации, в выходные надо экономить – Yasno - Фото
Энергетика (фото: Pixabay)

В ближайшие выходные в энергосистеме Украины сохранится значительный дефицит генерации, потребителям придется быть более бережливыми. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

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"В выходные обычно лимиты потребления больше. Однако в системе сейчас значителен дефицит", – написал он.

Он подчеркнул, что речь идет о дефиците генерации. 

По информации Коваленко, в Киеве на субботу установлены ограничения от Укрэнерго в 962 МВт днем на 661 МВт – ночью. Для Днепропетровской области есть 1165 МВт днем и 1205 МВТ – на ночь.

"Коллеги говорят, что сейчас энергосистеме для полноценной работы не хватает около 5 ГВт днем и 3 ГВт – ночью. Для сравнения – одна квартира в среднем потребляет 6-8 кВт в сутки", – написал директор Yasno.

Он пояснил, что для уменьшения дефицита теоретически существуют несколько вариантов – ремонты поврежденных мощностей (чем дальше – тем сложнее ремонтировать), возврат энергообъектов с временно оккупационных территорий и импорт электроэнергии.

"Что можно сделать сейчас? Быть более бережливыми. Статистика показывает, что наше потребление за декабрь 2022 года почти не отличается от показателей декабря 2021 года", – написал Коваленко.

  • 26 января во время ракетного обстрела Украины Россия использовала две ракеты "Кинжал", одна из которых попала в объект энергетики в Киеве.

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Наталія Медведєва
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энергетика Сергей Коваленко YASNO
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