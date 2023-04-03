В эпицентре войны остаются три города, ВСУ отразили более 45 атак – Генштаб
Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 45 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.
В течение суток противник нанес три ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Авиация сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника.
- Сегодня российские пропагандистские ресурсы, которые контролирует главарь террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин, опубликовали запись, где он говорит о якобы захвате горсовета Бахмута и заявляет о "юридическом взятии" города.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты очень далеки от захвата Бахмута.
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