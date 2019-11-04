В Эстонии прокомментировали слухи об отмене безвиза для Украины

Урмас Рейнсалу (фото - Facebook/Urmas Reinsalu)

Эстония выступает за безвизовый режим с Украиной, однако настаивает на необходимости регулирования трудовой миграции украинцев в ЕС. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, комментируя заявления главы МВД Эстонии по поводу украинских мигрантов.

"Заявление министра внутренних дел Эстонии касаются в первую очередь трудового законодательства в Эстонии. Все должно быть прозрачно, все трудовые отношения должны быть оформлены правильно. Заявление не имело предубеждений к украинцам. На международной арене Эстония продолжает пропагандировать идею безвиза для украинцев", - сказал он.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко добавил, что он доволен пояснениями эстонской стороны.

лава Министерства внутренних дел Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что большое количество иммигрантов из Украины - культурная и демографическая проблема для Эстонии Ранее г

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