В этом году Украина получила около €80 млрд помощи. Это на 14% меньше военного бюджета РФ

В 2022 году Украина получила от западных партнеров около €80 млрд помощи. Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года. Как написал в Twitter постпред Украины в ООН Сергей Кислица – это на 14% меньше военного бюджета России, но Украина ценит каждую гривню, фунт, доллар, евро.

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"Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России. Эта и другая информация по странам, включая % собственного военного бюджета, предоставленного Украине, по данным Кильского института мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года. Мы ценим каждую ₴, £, $, €", – написал Кислица.

По данным Ukraine Support Tracker Кильского института, с начала августа до начала октября США значительно расширили свои обещания о поддержке Украины и европейские страны взяли на себя несколько новых обязательств.

В период с 4 августа по 3 октября США взяли на себя новые обязательства в размере почти 12 млрд евро, в результате чего общая сумма военной, финансовой и гуманитарной помощи составила чуть более 52 млрд евро.

Страны и институты ЕС увеличили свои обязательства на 1,4 млрд евро за тот же период, и теперь их общая сумма составляет чуть более 29 млрд евро.

"Сейчас США предлагают почти в два раза больше средств, чем все страны и институты ЕС вместе взятые. Это скудный показатель для более крупных европейских стран, особенно с учетом того, что многие из их обязательств поступают в Украину с большими задержками", – отметил руководитель группы, занимающейся составлением Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

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Наталія Медведєва

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