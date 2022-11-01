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В этом году Украина получила около €80 млрд помощи. Это на 14% меньше военного бюджета РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 15:47
В этом году Украина получила около €80 млрд помощи. Это на 14% меньше военного бюджета РФ - Фото
Сергей Кислица ( Фото: Facebook Постоянное представительство Украины при ООН)

В 2022 году Украина получила от западных партнеров около €80 млрд помощи. Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года. Как написал в Twitter постпред Украины в ООН Сергей Кислица – это на 14% меньше военного бюджета России, но Украина ценит каждую гривню, фунт, доллар, евро.

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"Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России. Эта и другая информация по странам, включая % собственного военного бюджета, предоставленного Украине, по данным Кильского института мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года. Мы ценим каждую ₴, £, $, €", – написал Кислица.

В этом году Украина получила около €80 млрд помощи. Это на 14% меньше военного бюджета РФ

По данным Ukraine Support Tracker Кильского института, с начала августа до начала октября США значительно расширили свои обещания о поддержке Украины и европейские страны взяли на себя несколько новых обязательств.

В период с 4 августа по 3 октября США взяли на себя новые обязательства в размере почти 12 млрд евро, в результате чего общая сумма военной, финансовой и гуманитарной помощи составила чуть более 52 млрд евро.

Страны и институты ЕС увеличили свои обязательства на 1,4 млрд евро за тот же период, и теперь их общая сумма составляет чуть более 29 млрд евро.

В этом году Украина получила около €80 млрд помощи. Это на 14% меньше военного бюджета РФ

"Сейчас США предлагают почти в два раза больше средств, чем все страны и институты ЕС вместе взятые. Это скудный показатель для более крупных европейских стран, особенно с учетом того, что многие из их обязательств поступают в Украину с большими задержками", – отметил руководитель группы, занимающейся составлением Ukraine Support Tracker  Кристоф Требеш.

В этом году Украина получила около €80 млрд помощи. Это на 14% меньше военного бюджета РФ

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Наталія Медведєва
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Сергей Кислица война военная помощь
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