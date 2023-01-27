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В Еврокомиссии предложили создать "Свободное радио России" по примеру Голоса Америки

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 19:59
В Еврокомиссии предложили создать
Вера Йоурова (фото - EPA)

Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова призвала к созданию проекта "Свободное радио России", чтобы независимые российские журналисты могли вести репортажи без цензуры со стороны Кремля. Об этом сообщает CNN.

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По словам Йоуровой, проект должен быть аналогичным "Радио Свободная Европа" или "Голосу Америки", созданным для противодействия пропаганде и передачи информации без цензуры во время холодной и Второй мировой войны.

Вместе с тем Йоурова говорит, что речь идет не о создании новой радиостанции, а скорее – платформы, "чтобы поддержать тех, кто уже много делает, помочь им создать экономию масштаба и заполнить пробелы, чтобы они могли производить больше контента и распространять его более широко без какого-либо редакционного вмешательства".

Вице-президент Еврокомиссии сказала, что многие независимые журналисты были изгнаны из России после ее вторжения в Украину, и поэтому ряд новостных агентств, таких как "Новая газета", теперь работают в ЕС.

"Нам нужно создать условия для того, чтобы они работали и рассказывали историю ЕС, которую они видят и переживают, своей российской аудитории", — продолжила Йоурова. "Это не только моральный долг, это в наших личных интересах", – добавила она.

Читайте также: ЮАР склоняется к поддержке пропаганды России, это предупреждение союзникам Украины – FT

Вадим Ребрина
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Россия сми радио еврокомиссия Вера Йоурова
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