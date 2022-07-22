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Европол объяснил свою позицию. Украину ни в чем не обвиняют – фактов нет

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 20:47
Европол объяснил свою позицию. Украину ни в чем не обвиняют – фактов нет - Фото
Европол (фото - пресс-служба Европола)

В Европоле в ответ на требование предоставить доказательства "случаев торговли на черном рынке огнестрельным оружием" из Украины заявили, что имели в виду "потенциальную угрозу, наблюдавшуюся в зонах боевых действий в прошлом". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европола.

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"Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу незаконного трафика в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", – говорится в заявлении.

В организации отметили, что у Европола "отличные отношения" с Украиной с момента подписания оперативного соглашения в 2017 году, стороны поддерживают тесный контакт. В Европоле "благодарны украинским коллегам", которые "продолжают следовать указаниям и сотрудничать по делам, представляющим интерес для внутренней безопасности ЕС, несмотря на продолжающуюся российскую военную агрессию".

"Потенциальная угроза, наблюдавшаяся в зонах боевых действий в прошлом, заключается в том, что огнестрельное оружие может попасть не в те руки. Что касается войны в Украине, Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине может привести к увеличению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС через установленные маршруты контрабанды или онлайн-платформы. Эта угроза может даже возрасти после окончания конфликта", – сказано в заявлении.

  • 21 июля в Spiegel появилась публикация со ссылкой на спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, который заявил о "признаках" контрабанды западного оружия из Украины, и что якобы "были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения". Он не сказал, о каком именно оружии идет речь, и не уточнил, что такое "признаки торговли".
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина ожидает предметного разговора с представителями Европола с фактами и доказательствами по этому поводу.
Вадим Ребрина
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оружие контрабанда европол
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